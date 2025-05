McLaren domina en Miami: Norris y Piastri se llevan la Sprint en una carrera accidentada

La carrera Sprint del Gran Premio de Miami 2025 ofreció espectáculo, drama y sorpresas en cada vuelta. Desde la largada, la pista mojada por la lluvia anticipaba complicaciones, y los pilotos no tardaron en señalar que las condiciones eran peligrosas. Charles Leclerc fue uno de los primeros en sufrir, rompiendo la suspensión de su monoplaza tras un toque en muro, lo que le dejó fuera de competencia incluso antes de completar la primera vuelta.

La situación llevó a una bandera roja y un reinicio desde los pits, 28 minutos después de lo programado.

En ese contexto, Andrea Kimi Antonelli, el novato sensación de Mercedes-Benz, partió desde la pole position. Sin embargo, en una muestra de inexperiencia, perdió la posición de honor en la arrancada, aparentemente tras ser empujado fuera de pista.}

Los comisarios evaluaron el incidente entre Piastri y Antonelli, pero decidieron no investigar. Poco después, también descartaron investigación contra Verstappen, a quien se había observado por un posible adelantamiento indebido en la salida.

La carrera, pactada a 19 vueltas, fue un desfile de cambios estratégicos conforme la pista se fue secando. Tsunoda y Hamilton fueron de los primeros en ingresar a pits para cambiar a neumáticos de piso seco, una maniobra poco habitual en una Sprint. Sin embargo, era necesario debido al desgaste de los neumáticos intermedios. Durante las detenciones, Max Verstappen sufrió un incidente en pits, tocándose con un Mercedes, afectando su alerón delantero.

Aunque inicialmente culpó a su equipo por sacarlo de forma precipitada, los comisarios determinaron su responsabilidad y le impusieron una sanción de 10 segundos.

