McLaren domina la qualy en Baréin; Red Bull sufre con ambos autos y se hunde en la clasificación

La clasificación del Gran Premio de Baréin 2025 dejó muchas señales de lo que podría ser una temporada más reñida que nunca. Oscar Piastri se quedó con la pole position con un tiempo de 1:29.841, seguido de George Russell en una sólida actuación para Mercedes, y Charles Leclerc en tercer lugar con Ferrari. McLaren volvió a mostrarse fuerte y consistente, mientras Red Bull confirmó lo que ya se venía insinuando desde las primeras fechas del campeonato: su dominio ha terminado.

OSCAR PIASTRI TAKES POLE IN BAHRAIN! 💪

Max Verstappen, quien suele estar en los primeros puestos, solo pudo calificar en séptimo lugar, después de una Q1 tensa en la que apenas logró salvarse del corte en los últimos segundos. En la Q2, el neerlandés volvió a sufrir con el balance del auto y no pudo hacer más en la ronda final. Yuki Tsunoda, en su segundo gran premio como piloto oficial de Red Bull, se ubicó en la décima posición, muy lejos del nivel que se espera de quien ahora acompaña al tetracampeón del mundo. El RB21 simplemente no responde.

La situación es alarmante. Red Bull no solo está lejos del ritmo de McLaren, Mercedes y Ferrari, sino que también comienza a mostrar señales de desequilibrio interno. Desde hace varias temporadas el segundo monoplaza ha sido un talón de Aquiles, y 2025 no es la excepción. Tras la salida de Checo Pérez, ni Liam Lawson ni ahora Tsunoda han podido acercarse al nivel de Verstappen. La brecha es tan evidente que incluso se habla de un concepto fallido en la evolución del coche.

Pero la crisis energética no termina en Red Bull. La escudería secundaria, Racing Bulls (RB), también tuvo una sesión para el olvido. Liam Lawson quedó eliminado en la Q1, y su compañero Isack Hadjar no pasó de la Q2. Ninguno de los dos mostró argumentos para competir por puntos este fin de semana. El deterioro en el rendimiento de ambas estructuras alimentadas por Honda es evidente y preocupa tanto en lo deportivo como en lo estratégico.

The starting grid for the 2025 Bahrain Grand Prix 👀#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/LMp2hQWdak

— Formula 1 (@F1) April 12, 2025