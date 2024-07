Solicitan adoptar medidas preventivas y responsables al volante en Los Cabos

La Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos hace un llamado a toda la comunidad para adoptar medidas preventivas y comportamientos responsables al volante. La seguridad vial es un compromiso compartido que depende de todas las personas.

Por lo anterior, se recomienda respetar las normas de circulación, ajustar su velocidad y utilizar el cinturón de seguridad; asimismo, se exhorta a respetar las señales y las indicaciones de los agentes de tránsito para mantener el orden en las vías.

De igual forma, se indica no conducir cansado y no utilizar el celular mientras se conduce, ya que esta distracción aumenta el riesgo de accidentes, además se exhorta a no comer, beber o fumar mientras estás al volante para mantener tu concentración en la carretera.

Para finalizar, se hace hincapié en que la seguridad vial es responsabilidad de la ciudadanía al adoptar prácticas de conducción seguras y respetuosas, y que contribuyan a la prevención de accidentes, así como a mantener las calles más seguras. Siguiendo estas recomendaciones, se puede tener un entorno vial más seguro para todas las personas en Los Cabos.

