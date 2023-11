Estas son las medidas de seguridad a seguir durante la Baja Mil

A una semana de que inicie la Baja Mil en La Paz, Héctor Amparano, Subsecretario de Protección Civil en Baja California Sur, recordó al aficionado que asistirá a presenciar este histórico evento tanto en el malecón, como en las brechas de la entidad, a seguir las medidas de seguridad que previamente han estado establecidas para todas las carreras de Off Road.

Al respecto, el funcionario detalló que se está haciendo un trabajo coordinado los cuatro municipios involucrados en la carrera, tanto para trabajar en los trabajos de seguridad como en los protocolos a seguir antes, durante y después del evento.

“Hacer caso de las autoridades que estén presentes en cada uno de los cruces, es una medida que todo el mundo debe observar, la seguridad de la gente es muy importante para nosotros, por eso es que no deben atravesar en los cruces por donde estén desarrollándose la salida de los vehículos y sobre todo que de aquí (malecón de La Paz) al centenario, pues es una es un tramo muy largo, que es el tramo por donde va a salir cada uno de los vehículos de las distintas categorías que participan en esta baja Mil […] ahí este vamos a pedirle apelar a la conciencia y confianza de nuestros aficionados para que sea una justa segura”.

Recalcó que se hace el llamado a toda la ciudadanía y sobre todo a los aficionados al deporte de motores para que vivan “la madre de todas las carreras” en completa normalidad, respetando las reglas no escritas que ya se conocen.

“Que el paso de los vehículos sea seguro tanto para los pilotos como para los aficionados, quienes deben de observar las medidas estrictas que marcan los protocolos de seguridad y de protección civil […] por eso reiterar a la ciudadanía, el estar al pendiente y seguir verdad las redes sociales, vamos a seguir difundiendo todos y cada una de las medidas de seguridad”.

Algunas de las medidas de precaución son evitar colocarse en una curva por dentro o por fuera, no vale la pena arriesgarse por obtener una mejor vista, hay zonas adecuadas para ver la carrera, no retirar los señalamientos a fin de confundir a los pilotos y hacer que vayan hacia otro camino.

De igual forma, el irrumpir las frecuencias de radio destinadas para señales de auxilio está prohibido por Score International, y finalmente evitar entrar con un carro privado a las brechas por donde pasará la carrera, no hacer fogatas con materiales que contaminan, no meterse en sentido contrario a la brecha, no arrojar cosas a los competidores, no tirar colillas en las brechas separarse al menos 5 metros de la brecha.

Las actividades comienzan el 13 de noviembre con el cierre de inscripciones y procesos internos, el martes 14 y miércoles 15 de noviembre es la revisión mecánica y el jueves 16, la salida estará dividida en dos segmentos: todas las motos a la 01:00 horas, mientras que los automóviles partirán a las 9:00 a.m.

