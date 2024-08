Meghan Markle deslumbra con movimiento de caderas en Colombia (VIDEO)

Meghan Markle causó sensación durante su visita a Colombia al mostrar su talento para el baile, imitando los icónicos movimientos de Shakira.

La duquesa, sin dudarlo, se lanzó a mover las caderas con gran ritmo mientras su esposo, el príncipe Harry, la observaba desde un rincón.

La pareja asistió a un evento en el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella en Bogotá, donde Meghan no pudo resistirse a la música.

Se dejó llevar y demostró sus habilidades en la pista de baile, evocando los famosos pasos de la cantante de “Hips Don’t Lie”.

En un video compartido por Harper’s Bazaar, se puede ver a Meghan en plena acción, lo que llevó a muchos a comentar que Shakira estaría orgullosa de la duquesa.

No solo movió sus caderas al compás de la música, sino que lo hizo con un estilo impecable y mucha gracia.

Bits of Days 1 & 2 ✨ #MeghanandHarryinColombia Follow along on all updates here: https://t.co/WMugt3kxK2 pic.twitter.com/VuYB891VhE

— Bianca Betancourt (@ByBiancaBee) August 17, 2024