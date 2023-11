“Mejor que se pongan a trabajar”: Milena Quiroga responde a acusaciones

La Paz.- La alcaldesa municipal de La Paz, Milena Quiroga Romero, tras ser acusada de comentarios y acciones en contra de otros aspirantes políticos, aseveró que ella está trabajando y no tiene la intención de “desprestigiar a nadie”.

La presidenta municipal respondió a los señalamientos de Manuel Cota, quien se registró como aspirante a coordinador de La Paz ante el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), y supuestamente dijo que las acciones de la alcaldesa no corresponden a una política adecuada a la cuarta transformación, pues estaría amedrentando a empleados del Ayuntamiento que lo apoyan a él.

En este sentido, Quiroga Romero expresó que ella solamente se concentra en trabajar y cuidar que todos los partidarios también lo hagan en forma adecuada:

“Yo no sé quiénes son los seguidores de su proyecto; nosotros cuidamos que en la administración se trabaje. No, no, nadie está becado, todos estamos trabajando. Yo creo que ponemos el ejemplo, y si trabajan y demás, pues no deben de tener ningún problema”, expresó