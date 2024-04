México y EU cancelan intención de albergar Mundial Femenil del 2027

En noticia de última hora, las federaciones de fútbol de México y Estados Unidos anunciaron este lunes su decisión de retirar su candidatura conjunta para organizar el Mundial Femenino de 2027. En su lugar, han optado por postularse para albergar el prestigioso torneo en 2031.

Este cambio de planes fue comunicado a través de una nota de prensa, donde ambas federaciones explicaron su decisión. Según el comunicado, posponer la candidatura hasta 2031 les brindará la oportunidad de aplicar las lecciones aprendidas y el éxito obtenido durante la Copa Mundial de 2026, así como de ofrecer un evento aún más exitoso y memorable.

Ambos países argumentaron que este enfoque les permitirá aprovechar mejor las lecciones aprendidas, apoyar de manera más efectiva a las ciudades anfitrionas, expandir sus asociaciones y acuerdos con los medios de comunicación, y comprometerse aún más con los aficionados. Además, destacaron que la inversión necesaria para la organización del torneo femenino sería igual a la del torneo masculino, eliminando así las disparidades de inversión y maximizando el potencial comercial del evento.

Con la retirada de México y Estados Unidos de la contienda, la FIFA se enfrenta ahora a la elección entre dos candidaturas restantes: Brasil y una propuesta conjunta entre Bélgica, Alemania y los Países Bajos. La decisión final se tomará durante la votación que se llevará a cabo el 17 de mayo próximo en el congreso de la FIFA en Bangkok, Tailandia.

