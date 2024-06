México logra medalla de plata en Mundial de Tiro Carrera

Grandes noticias este domingo para el deporte mexicano, Mariana Arceo y Lorenzo Macías lograron medalla de plata en la final de relevos mixtos en el Campeonato Mundial de Tiro Carrera que se desarrolla en China.

La pareja azteca se mantuvo luchando, y fue Lorenzo Macías quien logró superar al representante de Filipinas, para cerrar con un tiempo de 12:37.07 minutos, suficiente para subir en segunda posición.

México quedó por detrás de China, que se colgó el oro luego de terminar con 12:36.20, el bronce fue para el equipo de Filipinas.

Luego de la presea, Mariana Arceo habló de lo ocurrido en la competencia, en la que también logró un cuarto lugar en la categoría individual.

“Muy contenta de hacer un debut en esta disciplina láser run obteniendo un cuarto lugar individual y un segundo lugar con mi compañero Lorenzo Macías; sé que no es mi prueba fundamental de este viaje a China, pero no deja de ser un campeonato del mundo y que nuestro país esté presente en medallas, me parece abrir el camino para que más mexicanos hagan esta interesante prueba”, mencionó Arceo.