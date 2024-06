Max Verstappen gana el Gran Premio de Montreal; Checo otra vez fuera

Max Verstappen logró su tercera victoria consecutiva en el Gran Premio de Montreal, demostrando su dominio en esta pista al partir desde la segunda posición y superar a sus rivales. Sin embargo, la carrera estuvo marcada por el caos y los desafíos climáticos.

Max Verstappen with the AI generated trophy for the Canadian Grand Prix pic.twitter.com/QFKVr0trqi

— RBR Daily (@RBR_Daily) June 9, 2024