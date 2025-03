“Mickey 17” , Ciencia Ficción de la buena

★★★★

Dirigida por Bong Joon Ho

Me encantó. Ciencia ficción de calidad, del tipo que desafortunadamente ha dejado de interesar al público actual.

En un futuro no muy distante la colonización de otros planetas resulta una opción para quienes no encuentran oportunidades en la Tierra. Un político de poca monta lidera una nave hacia otro planeta y Mickey se embarca como el “reemplazable” de abordo, esto es, el tipo que puede correr toda clase de riesgos y morir para ser clonado una y otra vez. Esta tecnología sólo está permitida fuera de la Tierra, y está prohibido que existan dos versiones de la misma persona al mismo tiempo. La decimoséptima versión de Mickey se mete en líos cuando sobrevive a un accidente en el que debía haber muerto.

Como ya es costumbre en el trabajo del director coreano ganador del Oscar por “Parasite”, los niveles de producción son muy elevados, con estupenda cinematografía, diseño de sets y efectos especiales.

La historia no sólo es interesante y entretenida, sino que toca varios temas a la vez, de forma muy común del cine oriental: la ética de la clonación, las cosas que nos caracterizan como individuos, el miedo a la muerte, los gobiernos populistas actuales y su desprecio por la ciencia y las opiniones de los demás, el derecho de los humanos a juzgar a otras especies.

Las actuaciones son excelentes. Pattison se lleva las palmas haciendo dos versiones del mismo personaje bastante disímiles y creíbles. Mickey no se parece a ningún personaje que Pattison allá interpretado antes, tanto en la forma de ser como en la voz y los gestos. Un actorazo. El resto del elenco no desmerece. La película se cuenta en un tono irónico, de sátira, por lo que las actuaciones rayan en la sobreactuación para enfatizar esto, y mostrarnos una realidad tan absurda que debería causar gracia, aunque no lo hace.

De todas las cosas rescatables de la película mi favorita fue la representación que se hace de la ciencia y tecnología, que refleja muy bien el mundo actual y la forma en que los gobiernos y la gente los ven, con una total dependencia de ellos, pero a la vez con desprecio cuando no se adapta a sus caprichos.

Desafortunadamente, hoy en día si no son superhéroes u ópera espacial violenta, el público no va a ver cine de ciencia ficción. Es una lástima, porque se pierden de un cine interesante y entretenido.

Pensé que sólo me iba a gustar, pero me atrapó por completo, me divirtió mucho, me tuvo en tensión y me conmovió en los momentos oportunos. Me gustó mucho el final y en general mis hijos y yo pasamos un estupendo rato en el cine.

Se las recomiendo ampliamente.