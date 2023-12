Milena Quiroga responde ante las constantes fugas de agua

Los derrames de agua potable son constantes y las autoridades no han podido solucionar el problema. A diario hay denuncias por parte de la ciudadanía, quienes esperan que pronto se solucione esto.

Vecinos denuncian constantes fugas de agua potable en la 20 de Noviembre

Al respecto, la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, afirmó que no se tenían registros sobre las condiciones de las tuberías o si podían resistir las presiones de agua necesarias para suministrar de tal vital líquido a todos los hogares de la ciudad. Por lo que, al aumentar el volumen de agua, algunos puntos de la red colapsaron.

“Es el tema de presión ya tenemos más agua pero las tuberías están viejas y no están resistiendo tanta presión. Estamos regulando las presiones en la red pero tendremos que seguir haciendo los ajustes, ni modo es una red obsoleta, no se tenían datos de cuánto de apertura ni cuánto de cierre no se tenía nada”.