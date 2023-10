Manifestación de morenistas en Palacio Municipal de Los Cabos por supuestos abusos policiales

Este lunes 30 de octubre, se produjo una manifestación en el Palacio Municipal de Los Cabos, donde miembros del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) expresaron su descontento. Afirmaron que habían sido objeto de abusos por parte de agentes de la Policía de Seguridad Pública.

A su llegada a las instalaciones municipales, se reunieron con el secretario general del ayuntamiento, Ariel Castro. Afirmaron que han sido víctimas de hostigamiento y robos por parte de lo que describen como una “redada” de agentes de policía durante los fines de semana. En consecuencia, están exigiendo la destitución de Julio César Castillo, quien fue recientemente designado como director de la Policía Preventiva.

Después de las manifestaciones, una comisión se reunió en privado con el presidente municipal, Oscar Leggs Castro; el capitán Jesús Antonio Gómez Rodríguez y el director general de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, se acordó que todas las víctimas de agresiones deberían presentar sus denuncias en la visitaduría interna.

“Se va a proceder conforme marca la ley, no hay medias tintas para este abuso hacia la ciudadanía en donde no vamos a permitir que ningún elemento policial, a pesar de que forma parte de esa dirección, actúe en contra del ciudadano. Siempre debe de estar por delante la integridad del pueblo y sobre todo nuestra función es vigilar su seguridad y no generar una inseguridad en Los Cabos.

Ya llegamos a un diálogo, van a acudir a visitaduría interna, se van a conformar las carpetas de investigación a través de las cuales vamos a hacer las indagaciones correspondientes y se llevarán a cabo los consejos de honor y justicia a los elementos que así lo requieran”, expresó el capitán Jesús Antonio Gómez Rodríguez, director general de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal.