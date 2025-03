Moreno Maciel rechaza eliminación de fuero; alerta sobre persecución política

La presidenta de la mesa directiva del Congreso de Baja California Sur, Arlene Moreno Maciel, expresó su rechazo a la iniciativa de desafuero impulsada por la legisladora Guadalupe Vázquez Jacinto, argumentando que aún no existen condiciones adecuadas para eliminar esta figura jurídica.

Esto durante el acto de apertura del segundo periodo ordinario de sesiones.

Moreno Maciel consideró que el contexto actual no es propicio para eliminar el fuero político.

Explicó que esta figura jurídica sigue siendo necesaria ante la posibilidad de persecución y revancha política, recordando casos previos en la entidad en los que se utilizó el sistema judicial de manera indebida contra actores políticos.

“Entiendo la postura de la diputada, pero ella es casi 10 años más joven que yo y no ha visto la persecución. Aquí mismo en el estado no hace mucho metieron a la cárcel a un gobernador y es inocente. El fuero todavía es necesario por la persecución que todavía existe”, expresó Moreno Maciel.

Así mismo manifestó su disposición para llevar a cabo un periodo legislativo con apertura al diálogo y respeto hacia todas las expresiones políticas representadas en el Congreso sin descartar en un futuro la iniciativa

“No estoy cerrada a que en algún momento se quite. Yo no tengo nada que esconder y si me quieren desaforar hay procedimientos para hacerlo. Pero sí considero que todavía no es momento, todavía hay persecución”, declaró Moreno Maciel.