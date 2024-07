¿Qué llevó a Enrique Alfaro a solicitar licencia como gobernador de Jalisco?

Enrique Alfaro Ramírez, gobernador constitucional de Jalisco, sorprendió a la opinión pública este sábado 6 de julio al anunciar que solicitó una licencia de su cargo. En un video publicado en su cuenta de X, Alfaro explicó que la licencia, de una duración de quince días, es parte de su plan de transición hacia el retiro definitivo de la política una vez finalice su mandato en diciembre 2024.

Alfaro destacó que necesita este periodo para organizar y preparar varias áreas de su vida de cara al final de su gobierno.

Para formalizar su ausencia, Alfaro envió un oficio al Congreso de Jalisco, notificando sobre su licencia de quince días. Al tratarse de un breve periodo, no requiere aprobación legislativa, aunque sí es necesario dar aviso de su ausencia. Durante este tiempo, Enrique Ibarra Pedroza, secretario de Gobierno de Jalisco, asumirá las funciones de gobernador interino.

La decisión de Alfaro de retirarse de la política no es nueva. En una entrevista con la periodista Adela Micha, reafirmó que no se postulará para la dirigencia de Movimiento Ciudadano ni trabajará para el próximo gobierno una vez termine su mandato.

En cuanto a sus planes futuros, Alfaro ha manifestado su intención de dedicarse al fútbol, una de sus grandes pasiones.

“Quiero dedicarme al fútbol, imagínate, si me retiro de esto y no tengo una dosis de adrenalina adicional me voy a volver loco. El fútbol es una buena dosis de adrenalina, me gusta mucho, es mi otra pasión”, explicó en aquella entrevista.