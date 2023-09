MSC marcha durante desfile; exigen soluciones a la lucha laboral del magisterio sudcaliforniano

Como ya lo había anunciado el líder del Movimiento Sindical Cabeño (MSC), Luis Miguel Ramírez Rivera, docentes y profesores de algunas instituciones educativas de Los Cabos marcharon este fin de semana durante el desfile por el 16 de septiembre; durante su paso, el contingente entonó cánticos y continuó dando a conocer las demandas de la lucha laboral que han emprendido desde hace más de un año.

Con pancartas y lonas, todos los docentes portaron prendas en color negro y rojo, colores de las banderas de huelga; este contingente marchó sobre el boulevard Antonio Mijares hasta llegar a la explanada del Palacio Municipal, en donde, minutos más tarde, se realizó el acto cívico de los honores a la Bandera.

Al llegar a la Plaza Teniente Antonio Mijares, el líder del Movimiento externó que, a un año de la lucha laboral, el gobierno del estado no ha dado soluciones claras.

“El gobierno del estado ha vulnerado a los compensados, el gobierno del estado los tiene tomados, el gobierno del estado practica el outsourcing porque el gobierno contrata a docentes eventuales para olvidarse de sus obligaciones y queremos saber por qué nosotros no fuimos invitados; queremos que sepan que estamos en la lucha, queremos que sepan que el gobierno del estado no nos ha ayudado, que el gobierno del estado su hashtag “Gobierno con Sentido” no tiene sentido”.