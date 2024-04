Murió OJ Simpson, icono de la NFL, a los 76 años

Este jueves 11 de abril el mundo del futbol americano está de luto, pues trascendió el lamentable fallecimiento de Orenthal James, exestrella de la NFL, mejor conocida como OJ Simpson.

Fueron sus familiares quienes confirmaron la noticia a través de redes sociales, donde además pidieron privacidad por el recién fallecido.

Además, especificaron que murió debido a que padecía de cáncer desde hace varios años, enfermedad que terminó con su vida a la edad de 76 años:

On April 10th, our father, Orenthal James Simpson, succumbed to his battle with cancer.

He was surrounded by his children and grandchildren.

During this time of transition, his family asks that you please respect their wishes for privacy and grace.

-The Simpson Family

— O.J. Simpson (@TheRealOJ32) April 11, 2024