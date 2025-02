Mueren tres personas tras tiroteo en oficina estatal de Kentucky, Estados Unidos

Un tiroteo ocurrido en las inmediaciones de una oficina estatal en Louisville, Kentucky, la mañana de este viernes 21 de febrero, dejó un saldo de al menos tres personas muertas y varios heridos, según informó el Departamento de Policía Metropolitana de Louisville.

🚨 BREAKING: There’s been a shooting in Kentucky. Three dead and the suspect is on the run. pic.twitter.com/2jPcmbDUjC

