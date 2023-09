Mujer denuncia a su yerno por violencia familiar en BCS

Pese a que la señora Liliana Carlón Ortega denunció penalmente a su yerno por supuestamente agredir física y psicológicamente a su hija Reyna Guadalupe, de 23 años, no obtuvo la respuesta que buscaba de las autoridades.

De acuerdo con el testimonio, el pasado 23 de septiembre la pareja de su hija, Jonathan Giovanni, de 24 años, se la llevó del municipio de Comondú con rumbo a La Paz y después a Cabo San Lucas para alejarla de sus seres queridos. La angustiada mujer agregó que la hija de ambos, una bebé de 4 meses de edad, se quedó bajo el cuidado de su abuela paterna en Ciudad Constitución.

“El hombre la golpea, la maltrata, la amenaza, y la niña la tiene la suegra, no se la quieren entregar, tiene 4 meses, pero igual como me dicen si ella no hace nada y dice -no estoy bien- pues que puede hacer usted me dicen. Porque como es mayor de edad y no menor de edad eso yo ya lo sabía desde antes de venir.”