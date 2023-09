Sufren de apagones eléctricos diarios en Primaria “Miguel Hidalgo”

La Escuela Primaria “Miguel Hidalgo”, desde los inicios del presente ciclo escolar, ha sufrido de constantes apagones eléctricos. Lo que ha vulnerado el bienestar y aprendizaje de los niños, pues la institución se ve en la necesidad de no terminar su jornada escolar con las altas temperaturas presentadas en las aulas.

Los trabajadores y padres de familia aseguraron que los apagones suelen ser diarios, durando hasta más de una hora sin suministro de energía eléctrica. Inclusive el día 22 de septiembre suspendieron clases por las altas temperaturas, tras la ausencia de aires acondicionados en funcionamiento, derivado de la falta de luz.

“Ahora que inició el ciclo escolar se nos comentó, pero ya venía arrastrándose de años atrás, pero ahorita ya se ha visto afectado por que ya no se dan abasto tantos aires acondicionados, todo el equipo de trabajo de los maestros, las herramientas que se necesita la energía eléctrica para poder trabajar con los niños “, señaló una madre de familia

Lo anterior refleja una situación de gravedad; la energía eléctrica no es suficiente para solventar todas las herramientas y equipamiento necesario para tomar clases. Por tanto, algunos padres de familia señalaron que han efectuado reuniones con las instituciones pertinentes, de hecho, el 21 y el 25 de septiembre se llevaron a cabo en el mismo plantel educativo, pero no confían en que solamente a raíz del diálogo se presenten resultados favorecedores:

“Hubo una reunión el jueves pasado, para hablar sobre la situación de la energía eléctrica, que no da abasto. Entonces ya están en trabajos, lo que es SEP y CFE para llegar a un arreglo, eso fue lo que se nos habló en la reunión de padres de familia”, expuso una madre de familia

“Sí,y ya es demasiado tiempo, porque ya tenemos varios meses así. Entonces sí, es mucho tiempo a como lo quieren solucionar los de la luz, la verdad. Ya se han hecho juntas, y luego aparte de juntas ya han venido también los de electricidad, y han checado pero no, realmente no, o sea, no se ha solucionado nada”, comentó otra madre de familia.

Cabe mencionar que la SEP BCS ha invertido más de 24 millones en reparaciones eléctricas, en los planteles de educación básica para aminorar la problemática. A su vez, se señaló que este tema ya ha sido resuelto en otras instituciones educativas, de manera conjunta con la CFE. Sin embargo, aún se presentan escuelas las cuales necesitan ser atendidas.

Se supone que en diciembre, el problema se solucionará por completo; pero aún falta mucho para ese mes, argumentaron los padres de familia. Por tanto, en caso de no concretar una solución más pronta, planean realizar un plantón pacífico, para exponer y manifestar todavía más, las deficiencias e inconformidades en la escuela.