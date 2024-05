Recibe Rigo Mares el respaldo liderazgos tradicionales, representativos y con arraigo de La Paz

El candidato a la presidencia municipal de La Paz, Rigo Mares, recibió el respaldo de líderes políticos, empresariales y sociales.

Junto con el candidato al Senado de la República, Antonio Manríquez, sostuvo un encuentro con ex legisladores federales y locales, ex alcaldes, ex funcionarios públicos, ex dirigentes empresariales y líderes sociales y de opinión.

En las participaciones se hizo referencia “con nostalgia”, a los tiempos de bonanza que registró la ciudad capital y se hizo hincapié en el descuido en el que se le ha sumido en los últimos 6 años.

Coincidieron en que hoy en el país están en juego las libertades y las condiciones de tranquilidad de las familias.

En este sentido, Rigo Mares enfatizó que hay un gran reto para lograr que haya prosperidad para todos y eso se hará en un trabajo conjunto de sociedad y Gobierno, y para esto es necesario salir a votar el 2 de junio.

Manifestó que durante la campaña ha percibido que hay molestia y cansancio de la gente por el ejercicio de Gobierno, de ahí que hay grandes posibilidades de lograr el triunfo.

Agradeció este encuentro y manifestó su beneplácito por esta oportunidad de encontrarse con gente de liderazgo en diferentes sectores.

AT