Asistentes opinan de las Fiestas de Fundación de La Paz 2024

Algunos ciudadanos de La Paz y visitantes expresaron su aprecio por la continuidad de las tradiciones, por las Fiestas de Fundación, resaltaron la escenificación del desembarco y la coronación de la Reina Calafia como puntos destacados.

En un sondeo realizado por CPS Media y Tribuna de México, Mari Carmen Gopar Morales, enfatizó que seguido visita el Puerto de Ilusión durante estas fechas para disfrutar del espectáculo.

Sin embargo, otras personas como Ana Fernanda Ruiz Hernández notaron una menor participación de la comunidad en general en comparación con años anteriores, sugiriendo una posible disminución del entusiasmo.

“Fue poco anunciado creo porque no estaba tan enterada hasta que llegué y dije ¿Ah, que hay por allá? Y ya nos venimos a dar una vuelta […] no sé creo que es muy padre, me gusta mucho el tema de que vengan las personas a vender sus cosas que puedas igual probar varias cosas y también la música me gusta”.