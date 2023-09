¿Por qué llegó caro el recibo de luz? Esto podría estar elevando tu consumo de electricidad

Habitantes de Baja California Sur han manifestado su inconformidad, por lo que consideran un cobro excesivo en sus recibos de luz. Algunos, incluso, han señalado que tuvieron que pagar el doble en comparación con el mismo periodo del año anterior, y no se explican por qué en esta ocasión llegó tan caro el recibo.

Además del uso de aires acondicionados y otros aparatos de ventilación, una de las razones que pueden elevar el consumo de electricidad en los hogares son las fallas en la red eléctrica doméstica, ya sea por una mala instalación o por la falta de mantenimiento. Así lo comentó el electricista Arnoldo Armenta.

“En algunos trabajos que he atendido se ha determinado que una instalación ya arreglada, ya corregida, ya detectando los fallos que han ocasionado que haya un alto consumo, baja el consumo hasta un 50, 60 o 70%. A veces el excedente que pagamos ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por altos consumos de energía es por un fallo y entonces cuando corregimos esos fallos es significativo el ahorro que tenemos”, mencionó.

En los diagnósticos que hacen en las viviendas, suelen encontrarse cables de calibres delgados o baja calidad que ocasionan calentamientos y pérdidas de energía, falsos contactos, aparatos eléctricos en malas condiciones, instalaciones eléctricas antiguas y falta de un centro de carga que controle diversas áreas de la casa. Todo ello incrementa el gasto de energía eléctrica.

Saúl León, quien también es electricista, apuntó que otro de los problemas puede darse en la instalación que conecta la casa con la red eléctrica de la CFE. La falta de ciertos elementos ocasiona que la red de la vivienda se vea afectada por variaciones de voltajes externos.

“Hay una tierra que se pone afuera de su casa, que es lo que hace que, cuando hay una variación de voltaje, esa variación se vaya a tierra y no entre para dentro de la casa. Cuando no se tiene ese cable que va a tierra, entra de golpe todo para adentro. Es cuando se descomponen los equipos, pero no nada más eso, sino que están recibiendo más corriente adentro y el medidor está marcando mucha más corriente para adentro. Haz de cuenta que es como si usted apaga el foco, pero al fin de cuentas está prendido porque está pasando la corriente con mucha variación de voltaje”, detalló.