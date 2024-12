A más de un mes internada, mujer hospitalizada en Los Cabos sigue sin ser identificada

A poco más de un mes del ingreso de una mujer en calidad de desconocida al Hospital General de Cabo San Lucas, las autoridades continúan solicitando el apoyo de la ciudadanía para localizar a los familiares de la paciente, cuyo estado de salud es estable.

Una de las personas que la asiste informó recientemente que la joven ya despertó y mencionó que su nombre es Aylin, que tiene aproximadamente 34 años y que presenta una cicatriz de cesárea, lo que sugiere que podría ser madre. En una transmisión en vivo, Rosalba Ibarra, representante de Búsquedas San José del Cabo, pidió apoyo para localizar a algún familiar de la joven y también solicitó donaciones para cubrir sus necesidades.

“Ella dice llamarse Aylin, ya despertó pero está muy confundida. Échenme la mano compartiendo la publicación porque necesitamos encontrar a su familia, tiene más de un mes internada y no ha habido ningún familiar que venga a verla. Hay unas personas que la están apoyando para cuidarla y aquí en el hospital general también, ya despertó pero ella no ha reaccionado bien todavía en cuestión emocional, está confundida, probablemente ella no recuerda muchas cosas, ella llegó muy golpeada aquí al hospital”, expresó Rosalba Ibarra, representante de Búsquedas San José del Cabo.