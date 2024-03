“Día Nacional de la Mujer Futbolista”: Un paso hacia la igualdad en el deporte

A finales de febrero, el Senado de la República aprobó unánimemente implementar el 15 de agosto como el “Día Nacional de la Mujer Futbolista”, con el objetivo de promover el reconocimiento igualitario para todas las mujeres que practican este deporte.

En relación a este tema, este medio periodístico entrevistó a la jugadora amateur Grace Gámez, quien compartió su experiencia de desigualdad en este deporte. Explicó que se enfrentó a la dificultad de no poder participar en las ligas exclusivamente masculinas, lo que limitó su participación a torneos mixtos o femeninos.

Precisamente por este motivos, destacó su alegría por el avance del fútbol mexicano en los últimos años, con la inclusión de una liga femenil hace casi una década. Además, expresó que cada vez más jugadoras están incursionando en el mundo del fútbol con diversas profesiones.

No obstante, la jugadora cabeña expresó su desacuerdo con la gran diferencia salarial entre futbolistas varones y futbolistas mujeres. Agregó que la remuneración debería ser equitativa, basada en el rendimiento y contribución de cada jugador, en lugar del género con el que nacen.

“La desigualdad de género es un tema que atraviesa todas las esferas sociales, económicas, culturales y deportivas; en la realidad de nuestro México, no me sorprende que existan estas prácticas y el hecho de que aún siendo conscientes de ello, no hagamos nada para buscar la equidad de género y la brecha salarial es un claro ejemplo de ello, las mujeres tenemos los mismos derechos que los hombres y por ende, deberíamos recibir los mismos salarios, no se debe considerar el género, sino las aptitudes para un trabajo, en este caso, el que hacen las jugadoras del fútbol femenil”.