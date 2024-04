¿Murió Paty Cantú? Se viraliza la fecha de su funeral

Paty Cantú causó revuelo en redes sociales, luego de que se anunciara la fecha de su funeral, lo que hizo que muchos pensaran que había muerto. El hashtag #FuneralPatyCantú se volvió tendencia en X, provocando preocupación entre sus seguidores. Sin embargo, todo se trató de una estrategia de marketing para promocionar su nueva música, como lo aclaró la propia cantante en un video posterior.

La intérprete de “Suerte” compartió en sus redes una serie de videos que sugerían su partida. En un clip, aparece un juego de cartas de tarot que tienen títulos de canciones y muestran fotos de artistas como, Alejandro Sanz, Bruces, Lasso, María Becerra, Saibú, María José, Estilo sin límite, Ximena Sariñana, Leo Rissi, Pongámoslo a prueba, Pablo Chagra, Emilia Vega y Tony Aguirre.

“Todo se va revelando. Ya sabes quien no está pero… Sabes quién lo hizo?”, se lee en la descripción del video.

Es importante señalar que algunas personas que aparecen en esta dinámica no son cantantes, como es el caso del youtuber Jimmy de “Pongámoslo a prueba”, quien solo se dedica a crear contenido, por lo que esta sería la primera vez que lo veríamos incursionar en la música.

Otra publicación la muestra con un vestido negro y un velo, rodeada de los mismos artistas, acompañada de la canción “Look What You Made Me Do” de Taylor Swift. Además, en una historia de Instagram, explicó que en X se están despidiendo de la “antigua Paty”.

Esto sugiere que estaría siguiendo los pasos de Taylor Swift en su álbum “Reputation”, y al igual que lo hizo la cantante estadounidense, estaría enterrando a su antiguo yo, lo que podría simbolizar la muerte de su antigua identidad musical y el nacimiento de una nueva.

Las reacciones de los fans han sido variadas. Algunos se mostraron emocionados, pero la gran mayoría se molestó con la cantante por fingir su muerte. Además, se ha viralizado el fragmento de una de sus canciones y muchos la tachan de plagiar el tema Don’t go insane” del cantante surcoreano DPR IAN.

Una cosa es inspirarte, influenciarte y otra copiarlo así tal cual; me sorprende Paty Cantú que es una artista muy completa. Pero de que copia a DPRIAN, lo copia. Yo dejo esto aquí y me retiro. https://t.co/6vAV3lmxtB pic.twitter.com/gRqPUGgCOe — Phabs⁵🍀 @soyPhabs en TikTok🤭 (@soyPhabs) April 15, 2024

Aún no se sabe si se trata de un disco completo o de un solo tema, pero hasta lo que se sabe, el álbum se llamará “Funeral 2.0” y contará con muchas colaboraciones.