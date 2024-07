Nadal y Alcaraz vencen a Argentina y avanzan en el dobles de París 2024

Rafael Nadal y Carlos Alcaraz a la dupla argentina formada por Máximo González y Andrés Molenti y avanzaron a la segunda ronda del torneo de dobles de tenis de París-2024.

En un intenso encuentro, los españoles Rafael Nadal y Carlos Alcaraz demostraron su habilidad y determinación para vencer a los argentinos.

El marcador final quedó en 7-6 (7/4) y 6-4.

The ULTIMATE VAMOS 🗣🗣🗣@RafaelNadal and @carlosalcaraz advance to the #Olympics second round in Paris! #Paris2024 #tennis pic.twitter.com/Sfd2OMGzRG

— ATP Tour (@atptour) July 27, 2024