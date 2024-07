Nadal pierde en su última final antes de los Juegos Olímpicos

El tenista español Rafael Nadal cayó derrotado este domingo en la final del torneo de tierra batida de Bastad (Suecia) a manos del jugador portugués Nuno Borges (N.51) por 6-3, 6-2 en menos de hora y media.

Esta clara derrota del exnúmero 1 mundial frente a un modesto adversario, que jugaba su primera final del circuito a los 27 años, es preocupante de cara al debut del español en los Juegos Olímpicos que tendrá lugar en una semana en su jardín de Roland Garros, tierra batida, su superficie favorita.

La de Bastad era la primera final que alcanzaba Rafael Nadal después de dos años, tras Roland Garros 2022, debido a las lesiones.

El tenista español había dado señales durante toda esta semana en el torneo de volver a estar en forma.

Pero Nadal, en vez de celebrar su título número 64 en tierra, fue dominado por Borges mientras intentaba encontrar fluidez en su servicio y los golpes de fondo de pista.

“Hoy no ha sido mi mejor día, pero todo el mérito para Nuno. Jugó muy bien y me lo puso muy difícil, así que bien hecho”.

Por su parte, el portugués Nuno Borges destacó en la entrevista posterior al partido que “el tenis es una locura porque las cosas pasan cuando no te lo esperas”.

“Sé que todos queríamos que ganara Rafa, incluso una parte de mí, pero algo grande me salió hoy. Estoy muy feliz. No sé qué decir, estoy muy emocionado”, añadió.

El partido comenzó mal para Nadal, que concedió su primer servicio para empezar perdiendo por 2-0.

The moment Borges will never forget ☺️

Just the 2nd Portuguese ATP title winner, @nunoborges97 topples Nadal 6-3 6-2@NordeaOpen | #NordeaOpen pic.twitter.com/X5wClHonvb

— ATP Tour (@atptour) July 21, 2024