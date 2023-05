Nado contra corriente

La CONADE otorga recursos a deportistas a través de las Federaciones Nacionales de cada disciplina, todas incorporadas a Federaciones Internacionales. Durante muchos años han sido objeto de denuncias por corrupción y manejo opaco de los recursos, quizás uno de los principales factores del estancamiento del deporte en México.

En el 2022 la Federación Internacional de Natación, ahora llamada World Aquatics, desconoció al presidente de la Federación Mexicana (FMN), Kiril Todorov quien ostentaba el cargo desde el 2009.

El argumento para esta decisión, según expresa el comunicado oficial, es el incumplimiento reiterado con los estándares de buen gobierno. Todorov ha sido señalado en diversas ocasiones por irregularidades en el organismo y en septiembre del 2021 un juez lo vinculó a proceso acusado de peculado.

Derivado de lo anterior la World Aquatics designó un Comité de Estabilización para llamar a nuevas elecciones para dirigir la FMN y asumir de manera temporal algunas de sus funciones. Dicho Comité es una figura que no está constituida con las características necesarias para recibir recursos del estado a través de la CONADE, según explica su titular, Ana Gabriela Guevara. Pero no es la primera vez que una federación nacional no puede recibir recursos por conflictos o problemas legales. En esos casos la CONADE tiene la facultad de otorgar el apoyo directamente a los deportistas por otros mecanismos.

Para varias competidoras del equipo de nado artístico, esa opción no es viable ya que falta la comprobación de sus gastos en competencias anteriores durante la administración pasada debido a manejos desaseados de la CONADE y la FMN. Esa negligencia las pone como deudoras de la institución sin posibilidad de tener apoyos directos hasta no resolver su situación. Esa es una de las razones de solicitar ayuda a la fundación TELMEX y otras empresas.

Pero si algo sabemos en este país es que siempre hay maneras de resolver un problema. Las Federaciones deportivas no son los únicos órganos colaboradores del estado para bajar recursos a deportistas, también existe el comité olímpico mexicano o los institutos del deporte.

Pero aquí hay algo más, y es que los audios filtrados de la reunión entre la titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, el presidente destituido de la FMN, Kiril Todorov, con entrenadores y deportistas acuáticos, donde Guevara les anuncia la cancelación de apoyos como becas deportivas y pago a entrenadores si formaban parte en el selectivo de la Comisión Estabilizadora, dan cuenta de fricciones entre el organismo internacional y la CONADE.

Los deportistas no sólo padecen los efectos de la corrupción de sus federaciones, también se encuentran atrapados en marañas burocráticas, conflictos políticos y juego de poder. Luego nos preguntamos por qué llegan con tanta desventaja competitivas a eventos internacionales.

“Por mí, que vendan calzones, trajes de baño, Avon o Tupperware“.

La respuesta de Ana Gabriela Guevara ante las denuncias de la Selección Mexicana de Natación Artística de que no recibieron apoyos para competir en el Mundial de Egipto, en el cual ganaron tres medallas de oro y un bronce, pasará a la historia como una de las tantas expresiones desafortunadas de un funcionario público.

La manera en cómo planteamos un problema revela la predisposición ante él. Las expresiones vertidas por Guevara en distintos medios dan la impresión de que las trabas para apoyar a las deportistas acuáticas no obedecen solo a cuestiones legales sino también a ciertos rasgos de personalidad y mala predisposición de quien tiene la chamba de resolverlas.

Es como escuchar a una agente de tránsito justificándose en el reglamento para no dejar ir a un conductor con la licencia vencida llevando de emergencia a un desangrado al hospital.

Por supuesto que la titular de la CONADE tiene en sus manos un asunto delicado y complejísimo, pero justamente por eso haría bien en buscar asesoría en comunicación para no agravar ni agraviar más con sus limitaciones retóricas que la exponen.

Cuando un funcionario público se ve impedido de resolver alguna situación, conviene que manifesté plena conciencia de las repercusiones, mostrar sensibilidad, empatía y ofrecer vías alternativas. Para eso primero es necesario que entiendan el sentido de la posición que ocupan.

La ausencia de estos elementos en las declaraciones de Guevara pesa aún más cuando justamente ella como competidora de alto rendimiento padeció y denunció los vericuetos del deporte en México que sigue pareciendo un cuento de nunca acabar.