¡Se burlaron! Así celebró Estados Unidos su victoria sobre México en Nations League

Luego de que durante la velada del pasado domingo 24 de marzo la Nations League de la CONCACAF disputó la Final del torneo entre México y Estados Unidos, los norteamericanos se coronaron tricampeones en la edición del 2024.

Específicamente, los estadounidenses lograron el título con un marcador final de 0-2 en el AT&T Stadium de Dallas, recinto donde más tarde comenzaron los festejos de parte del combinado de barras y estrellas y de la afición.

Sin embargo, las celebraciones trascendieron a redes sociales con publicaciones de las cuentas oficiales de los ahora campeones, quienes aprovecharon para burlarse de la Selección Mexicana.

Fue entonces que en su primer posteo, recordaron los goles con el que se han posicionado en múltiples ocasiones sobre el conjunto tricolor.

AS IT SHOULD BE.

DOS.

A.

CERO.

