Navidad, un llamado a la unidad familiar y espiritualidad: padre de San José del Cabo

La época decembrina es considerada una celebración familiar que, desde la perspectiva cristiana, conmemora el nacimiento del hijo de Dios.

Más allá de los intercambios de regalos y la alegría festiva, la Navidad invita a reflexionar sobre la importancia de la unidad familiar y el fortalecimiento del vínculo espiritual con Dios.

En entrevista con CPS Noticias, el padre Fernando Galaviz Samudio, rector del Santuario de Guadalupe en San José del Cabo, compartió una reflexión sobre el verdadero significado de la Navidad desde el enfoque religioso.

“La navidad es un tiempo de promoción de la familia. Nos invita a reflexionar en esta vida de unidad, de amor, estrechar lazos entre nosotros mismos y también al mismo tiempos con Dios. Es un tiempo especial para la convivencia, que en esto tiempo de navidad podamos darnos los unos a los otros esa atención, cuidado y escucha que muchas veces en diferentes momentos no se logra dar en la familia, entendiendo las realidades como el trabajo, ocupaciones, actividades que nos conduce a ciertos espacios donde no disfrutamos el uno del otro”, expresó el padre Fernando Galaviz Samudio, rector del Santuario de Guadalupe SJC.

El padre Fernando Galaviz Samudio destacó que la Navidad es más que una celebración festiva; es un llamado a fortalecer los lazos familiares y construir un ambiente de paz y amor, evocando el villancico “Noche de paz, noche de amor”. También recordó la importancia de no descuidar la espiritualidad, señalando cómo la fe puede aportar calidad de vida.

“Hay que atender todos los campos de nuestra vida, lo material, económico, físico, pero también hago un llamado a atender la parte espiritual de nosotros, no la aboquemos, no la dejemos al olvido, es muy importante para la salud física y espiritual. Yo siempre he dicho y he creído que la fe nos da calidad de vida, el cuidarnos y alimentarnos nos da calidad de vida, así como el vivir sanamente con relaciones establecidas en el respeto y caridad con todos. Entonces que en esta navidad nuestro propósito también tenga como meta meternos en la espiritualidad de ir conociendo a Dios y al hijo de Dios que se encarnó entre nosotros para acercarnos a él a grado de poderle llamar padre”, agregó.