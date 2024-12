Rapero paceño explica los desafíos en la escena musical local

Jesús Francisco Jordán Torres, conocido como Jvrdvn en la escena musical, compartió su experiencia como rapero en La Paz y reflexionó sobre los retos de dedicarse a la música urbana en la región. Según el artista, la industria musical, tanto local como nacional, presenta obstáculos significativos, especialmente para quienes comienzan sin recursos.

“Siempre ha sido algo muy difícil la industria musical, no solo aquí en México, en todos lados. Siempre ha sido algo muy difícil, empezamos este proyecto con la visión de poder llegar a algo más, no quedarnos a solamente lo local sino llegar hasta lo internacional a tirar a lo grande porque hay muchos casos de éxito de aquí de la Baja Sur de artistas que tienen éxito mundial” explicó Jordán.

La falta de espacios dedicados exclusivamente a la promoción de talentos emergentes y la escasez de foros culturales accesibles son algunos de los principales retos a los que se enfrentan los artistas locales. A pesar de ello, destacó el apoyo de iniciativas juveniles como las promovidas por el Instituto Sudcaliforniano de la Juventud (ISJ), que han sido fundamentales para dar visibilidad a la escena underground paceña.

Otro desafío que mencionó el rapero es la inversión necesaria para grabar música y producir contenido de calidad. Sin embargo, también enfatizó que la creatividad puede superar las limitaciones económicas.

“En mi caso yo solamente tengo un micrófono y una placa de sonido que no me costó ni 3000 pesos entonces básicamente con eso grabo, con eso edito este y no es difícil hacer música la verdad […] sino pierden el miedo no van a lograr nada, siempre les digo que pierdan el miedo de hacer cualquier cosa no solamente de hacer música, sino de animarse porque si ustedes no creen en ustedes mismos nadie lo va a hacer por ustedes” señaló Jordán.