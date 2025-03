Siguen estancadas negociaciones entre Sindicato de Burócratas y el Gobierno de BCS

El líder del sindicato de burócratas en Baja California Sur, Marco Antonio Cota Aguilar, llamó a mantener la calma entre los agremiados ante la falta de acuerdos con el gobierno estatal y los ayuntamientos. Descartó por el momento un paro laboral, ya que, según explicó, afectaría los ingresos de los trabajadores.

Aunque se había anunciado que el gobierno estatal presentaría una propuesta este 14 de marzo, las negociaciones se aplazaron para el viernes 21 de marzo. En consecuencia, los sindicalizados acordaron continuar con las asambleas extraordinarias en la explanada de Palacio de Gobierno a partir del martes 18 de marzo.

“Nosotros estamos en una postura de lo que dicta la Comisión de Salarios Mínimos y el impacto general del salario en bonos. Así que, definitivamente, vamos a partir de ahí. No vamos a retroceder. Así que se tienen que amoldar los tres poderes y los ayuntamientos a lo que sea la petición general de los trabajadores”, puntualizó Cota Aguilar.

Cabe mencionar que el sindicato ha solicitado un incremento del 6.5% al salario base, conforme a lo establecido por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), además de un 12% adicional en prestaciones y bonos además de otros puntos del pliego petitorio.

Pese a que algunos trabajadores han exigido que se declare un paro laboral inmediato, los delegados sindicales han rechazado esta solicitud. Cota Aguilar explicó que el paro implica afectaciones económicas para los sindicalizados.

“Un paro laboral significa que no vamos a tener sueldo, no sé si los trabajadores estén enterados de eso. Es que hay mucha falta de información y mucha incidencia también, todo es fácil gritar y decir, pero el tema jurídico es complicado, no podemos nosotros desproteger al trabajador en una huelga o un paro laboral, que es una huelga sin sueldo. El sindicato no tiene un soporte económico para estar solventando cada quincena a sus trabajadores”, aclaró Cota Aguilar.

El sindicato mantiene su postura de no aceptar ninguna propuesta que no cuente con el respaldo mayoritario de sus agremiados. En caso de no llegar a un acuerdo favorable, Cota Aguilar advirtió que implementarían acciones más drásticas que podrían afectar aún más a la ciudadanía.

