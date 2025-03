Sindicato de Burócratas BCS busca nuevo modelo de negociación

Más de seis mil 500 trabajadores sindicalizados en todo Baja California Sur participaron este lunes 10 de marzo en una serie de asambleas que paralizaron parcialmente los servicios públicos en La Paz y el resto de municipios. La movilización, que inició desde las 3:00 horas en la Dirección de Sustentabilidad y Manejo de Residuos, se extendió a diversas dependencias gubernamentales como parte de las negociaciones del pliego petitorio que incluye 56 puntos, entre ellos incrementos salariales y prestaciones.

Alejandro Solache Rivera, secretario general del Sindicato de Burócratas sección La Paz, indicó que para evitar que anualmente se detengan las labores operativas y administrativas, las cuales ocasionan afectaciones a los servicios como agua y recolección de basura, se busca cambiar el modelo de negociación. Sin embargo el líder sindical puntualizó que dicho cambio de esquema debe evaluarse entre la base trabajadora y las autoridades patronales para poder aplicarlo posteriormente.

“Eso lo planteamos desde noviembre, que el esquema tenía que cambiar para precisamente no caer en que esto ya sea una costumbre y que en marzo los burócratas se van a congregar en una asamblea y que cada año va a ser igual. Se tiene que cambiar, pero tiene que haber apertura también de la autoridad y escuchar también cómo poder evitar en un futuro el que se hagan este tipo de acciones”, expresó Solache Rivera.

En cuanto al pliego petitorio, el dirigente sindical señaló que además del incremento salarial, están buscando regular las aportaciones al ISSSTE. Explicó que algunos trabajadores sindicalizados no pueden acceder a préstamos, incluyendo los créditos para vivienda, debido a la situación actual de las aportaciones.

“Hay compañeros que no tienen derecho a vivienda porque no se ha reflejado en algunas dependencias, no solamente aquí en La Paz, sino en todo el estado. Esas retenciones que se realizan y las aportaciones que tienen que actualizar ante el ISSSTE en FOVISSSTE y en préstamos también que son los que los servicios y derechos que tenemos en lista también”, declaró Solache Rivera.