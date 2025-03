No habrá contrapropuesta ante demandas salariales de burócratas: Castro Cosío

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, afirmó que no habrá una contrapropuesta ante las demandas salariales de los burócratas sindicalizados, quienes rechazaron el aumento del 4.21% ofrecido por el gobierno estatal. Además, aseguró que la decisión se tomó en consenso con los cinco ayuntamientos de la entidad, ante lo que llamó una difícil situación financiera que enfrentan.

El mandatario estatal declaró que la propuesta presentada cumple con los plazos legales establecidos, destacando que la entrega formal se realizó el pasado 20 de marzo, tras un consenso con los alcaldes y alcaldesas.

“Esa posición de llegar al 4.2% en sus salarios y no incrementar bonos, es una posición que la resolvimos entre todos, no tenemos más recursos. La verdad es que no vamos a poder más. Se lo digo de una vez. No, ya no hay una contrapropuesta”, expresó Castro Cosío.