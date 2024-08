Noche de salvación en La Casa de los Famosos: Sian y Agustín se enfrentan en un desafío épico

La tensión en *La Casa de los Famosos México* continúa en aumento, y esta noche fue el turno de la esperada *Noche de Salvación*, donde uno de los cinco nominados tendría la oportunidad de escapar de la temida gala de expulsión del domingo. Pero antes de que eso sucediera, los habitantes tuvieron que pasar por una serie de pruebas que pusieron a prueba no solo su habilidad física, sino también su capacidad de trabajo en equipo.

Después de un cardíaco enfrentamiento #SianChiong vence, y ahora enfrentará a #AgustínFernández por la salvación 👏🥳#LaCasaDeLosFamososMx, de lunes a viernes 10:00 p.m. por #El5, domingos, 8:30 p.m. por #LasEstrellas y 24/7 por #VIX 📺📱 pic.twitter.com/fBg1WMnflr — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) August 30, 2024

*Prueba de Presupuesto: Un Respiro para los Habitantes*

Para comenzar la noche, los habitantes se enfrentaron a una prueba en equipo que determinaría el presupuesto de la semana. En un desafío que consistía en llenar tanques de agua, los famosos lograron completar seis contenedores a lo largo de tres jornadas, asegurando así el 100% del presupuesto. Esto fue un gran alivio para todos, ya que en semanas anteriores habían pasado por momentos difíciles debido a la falta de recursos. Esta victoria permitió a los habitantes despresurizar un poco el ambiente tenso que se ha sentido en la casa.

*El Desafío por la Salvación: Sian, Arath y Ricardo se Enfrentan*

El momento más esperado de la noche llegó con el anuncio del desafío que determinaría quién tendría la oportunidad de retar al líder de la semana, Agustín, por el poder de la salvación. Sian, Arath y Ricardo se enfrentaron en una prueba de habilidad que consistía en pescar piezas de madera con formas geométricas de una plataforma giratoria. El reto estaba en hacerlo en un tiempo máximo de cuatro minutos, y quien pescara más figuras sería el ganador. Después de un intenso duelo, *Sian* se alzó con la victoria, ganándose el derecho de retar a Agustín.

*El Duelo en el Jardín: Agustín se Queda con el Poder de la Salvación*

Con Sian como retador, ambos fueron llevados al jardín, donde los esperaba un desafío lleno de simbolismo y tensión. Vestidos con atuendos representativos de las antiguas culturas mexicas, Sian con un sombrero de jaguar y Agustín con uno de caballero águila, los dos extranjeros se sumergieron en un maratón por números, recorriendo casillas una a una en una especie de tablero gigante.

La competencia fue feroz, pero al final, fue *Agustín* quien se quedó con la victoria, conservando así su estatus de líder de la semana y el poder de decidir quién se salvará de la nominación. Sin embargo, la decisión no será revelada hasta el viernes, dejando a los habitantes y a la audiencia en suspenso.

*Momentos Divertidos: Mario Bezares y Agustín, los Reyes del Humor*

Pero no todo fue drama y competencia en esta noche de salvación. Durante la semana, uno de los momentos más cómicos y comentados ocurrió cuando Mario Bezares y Agustín compartieron una velada en la habitación del líder. En un juego improvisado de billar, ambos decidieron que cada vez que uno metiera una bola en la buchaca, compartirían una fruta en la boca del otro. Este juego, que resultó ser tanto sugestivo como hilarante, no solo sacó carcajadas a los dos participantes, sino que también se convirtió en el tema de burla para el resto de los habitantes, quienes no dejaron pasar la oportunidad de bromear sobre el curioso momento.

*La Decisión Final: ¿Quién Será Salvado?*

Con Agustín como el único con el poder de salvar a uno de los nominados, la casa está en vilo esperando su decisión. ¿Optará por proteger a uno de sus aliados del *Cuarto Tierra* o tomará una decisión inesperada que sacuda aún más la convivencia? Lo cierto es que, sea cual sea su elección, la gala de expulsión del domingo se perfila como una de las más tensas y emocionantes de la temporada.

El drama, las risas y la estrategia se entrelazan una vez más en *La Casa de los Famosos México*, donde nada está escrito y cada movimiento cuenta. La audiencia, al igual que los habitantes, tendrá que esperar hasta el viernes para conocer quién se salvará y quién se enfrentará a la posibilidad de abandonar la casa en la próxima gala.

