Novak Djokovic derrota a Rafael Nadal y da un paso más al oro olímpico

El serbio Novak Djokovic venció a Rafael Nadal del torneo de singles del tenis de los Juegos Olímpicos de París 2024 al vencerlo este lunes de forma contundente en dos sets.

Djokovic, en busca de su primer oro olímpico, se impuso en la cancha donde el español es considerado el ‘rey’.

En un enfrentamiento de segunda ronda, el máximo ganador de Roland Garros, Rafael Nadal, sufrió en el primer set y luchó en el segundo.

Sin embargo, ‘Nole’ dominó el encuentro, ganando por 6-1 y 6-4. Esta victoria le permitió a Djokovic sumar su triunfo número 31 contra Nadal, quien tiene 29 victorias en el duelo más repetido de la historia del tenis.

Con esta victoria, Djokovic avanza en su búsqueda del oro olímpico, mientras que Nadal queda fuera del torneo en una de sus canchas favoritas.

ON FIRE 🔥@DjokerNole defeats Nadal on their 60th meeting with a 6-1 6-4 win in #Paris2024 #Olympics | #tennis pic.twitter.com/eypG920orI

— ATP Tour (@atptour) July 29, 2024