Nueva secundaria 8 recibirá 700 alumnos

Con el inicio del ciclo escolar 2023-2024 y la necesidad de crear más planteles educativos, José Enrique Olachea Montaño, jefe de servicios regionales de la Secretaría de Educación Pública (SEP), anunció que la comunidad de la delegación de Cabo San Lucas se beneficiará con la apertura de la Secundaria General No. 8, que estará ubicada en la colonia Lomas del Valle y contará con un cupo para aproximadamente 700 alumnos.

Según el jefe regional de la SEP en Los Cabos, esta nueva institución está preparada para recibir a los estudiantes; sin embargo, se llevará a cabo un evento protocolario de inicio de clases que contará con la presencia del gobernador del estado de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío.

“Ahorita traigo a mis chicos de servicios regionales llevando los mobiliarios a la escuela para regresar, bueno no la cuento como escuela, porque aún faltan detalles, ya tenemos el alumnado, las inscripciones, pero todavía no damos el banderazo de arranque, porque había construcciones alternas, pero me atrevo a decir que la próxima semana vendrá el gobernador a inaugurar y dar el banderazo de inicio de esta secundaria”.