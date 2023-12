Nuevo León, ¿preludio del 2024?

El espectáculo ofrecido en las últimas horas en Nuevo León por el gobernador y aspirante a candidato presidencial, su gabinete y el Congreso local dominado por PRI y PAN, enciende alarmas del tono que podría tomar la batalla por el poder en 2024. Samuel García parece haber aprendido la máxima de Palacio Nacional de “no me vengan con que la ley es la ley” y se negó a acatar la decisión de la legislatura local, facultada constitucionalmente para elegir a un sustituto al entrar en vigor su licencia. Nos hacen ver que las diferencias políticas no asustan a nadie, pero las escenas de bombas de humo en el Congreso y funcionarios atrincherados en la sede de gobierno, con ayuda de la fuerza pública porque no se aceptan las reglas legales establecidas, son un muy mal augurio de lo que podría venir el año que entra en el país. ¿Habrá quien levante la mano para tratar de pactar un compromiso de respeto a la ley de todas las partes que estarán en contienda?

Esperan militares enfrentar su proceso en libertad

Nos comentan que, a más tardar el martes, la jueza de control Raquel Ivette Duarte Cedillo deberá resolver si mantiene la prisión de oficio contra ocho militares acusados de desaparición forzada en el caso Iguala. Nos cuentan que los acusados esperan que se les conceda llevar su proceso en libertad, pues la jueza debería aplicar el mismo criterio que usó en el caso del general retirado Rafael Hernández Nieto, quien desde agosto está libre mientras se desarrolla el juicio. Nos hacen ver que quien sigue con gran interés este asunto es el exsubsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, artífice de las acusaciones contra el Ejército en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Galletitas y resguardo del frío, sólo para funcionarios

Es frecuente que el presidente Andrés Manuel López Obrador critique la discriminación en la sociedad porque todos somos iguales. Nos hacen ver que no todos en el gobierno federal parecen escucharlo, puesto que ayer por la mañana, en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, mientras esperaban a que estuviera listo un avión de la Fuerza Aérea Mexicana para dirigirse a la inauguración del Aeropuerto de Tulum, embajadores, gobernadores y funcionarios del gabinete fueron instalados en un cómodo salón con café, té y galletitas, mientras los reporteros fueron obligados a permanecer afuera, pese al intenso frío que se registraba.

¿De Dubái a la bancada de Morena?

Nos cuentan que, a su regreso de Dubái, dónde participa en una cumbre climática, la senadora Nadia Navarro podría dejar la bancada del PAN para brincar a la de Morena. Hace unos días, la legisladora poblana denunció haber sido marginada injustamente de la contienda por la candidatura de la alianza opositora al gobierno de Puebla y lamentó que se haya cancelado el proceso interno para postular al candidato a presidente municipal de la capital poblana porque se designó directamente a Eduardo Rivera. Veremos si la senadora mantiene su idea de abandonar Acción Nacional o su viaje a Medio Oriente le sirvió para reflexionar, calmarse y tomar otra decisión.