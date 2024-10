¡Nueva fecha! Oasis confirma segundo concierto en la Ciudad de México

Buenas noticias para los fans de Oasis. Este miércoles la banda británica anunció una segunda fecha para su concierto en la Ciudad de México debido a la “fenomenal demanda”.

Cabe destacar que la venta general de boletos para su primera presentación en la capital mexicana aún no ha comenzado.

A través de sus redes sociales, los hermanos Liam y Noel Gallagher compartieron la noticia con sus seguidores.

“¡América del Norte! Debido a la fenomenal demanda, ¡se han anunciado fechas adicionales en Toronto, East Rutherford, Los Ángeles y Ciudad de México!”, publicaron, causando revuelo entre los fanáticos.

North America 🇨🇦🇺🇸🇲🇽

Due to phenomenal demand, additional dates have been announced in Toronto, East Rutherford, Los Angeles and Mexico City!#OasisLive25 pic.twitter.com/PdI6WmFMSU

— Oasis (@oasis) October 2, 2024