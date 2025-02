Obra de gasolinera en Cabo San Lucas sigue en pausa; Desarrollo Urbano revisa permisos

La posible construcción de una gasolinera en la colonia Lomas del Faro, en Cabo San Lucas, ha generado preocupación entre los vecinos, quienes advierten que su ubicación representaría un riesgo para la salud y seguridad de la comunidad. La estación de servicio se pretende instalar a pocos metros de la Escuela Secundaria Técnica 16 y de la Unidad de Medicina Familiar 26 del IMSS, lo que ha intensificado la oposición de los residentes.

Roberto Flores Rivera, titular de Desarrollo Urbano, informó que la construcción de la gasolinera en Lomas del Faro fue autorizada en la administración pasada y, aunque fue suspendida, la empresa obtuvo un amparo para continuar. Sin embargo, la obra sigue detenida por falta de permiso para el movimiento de tierras y porque no cuenta con el visto bueno de los vecinos.

“La pasada administración se dio la autorización de la construcción de una gasolinera en la colonia Lomas del Faro, frente al Auditorio Leonardo Gastelum de Cabo San Lucas. Esa gasolinera que se encuentra en las primeras etapas de construcción fue suspendida, pero después consiguieron un amparo y se les retiró la suspensión. Actualmente se encontraban haciendo trabajos de movimiento de tierra ya que dentro de la autorización no se tenía contemplado esas acciones, haciendo previamente la revisión de la documentación nos damos cuenta que no tienen el visto bueno de los vecinos. Sin embargo con el tema del amparo ya no procede la suspensión de la licencia de construcción, pero si por movimiento de tierra por lo cual se lleva a cabo las suspención”.