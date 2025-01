Los Cabos: Observatorio pide revisar Plan de Desarrollo Urbano e incluir más zonas

El Observatorio Ciudadano Integral (OCI) de Los Cabos detectó fallas en el Plan de Desarrollo Urbano (PDU) recién aprobado por el gobierno municipal, ya que excluye zonas importantes del municipio y solo contempla áreas que ya estaban en el plan anterior.

En cuanto a la planeación urbana, la presidenta del OCI, Margarita Díaz, señaló que, aunque el Cabildo aprobó la actualización del PDU el pasado 20 de enero, el documento todavía presenta deficiencias que deben revisarse para garantizar un desarrollo ordenado y sostenible en el municipio.

Díaz también destacó que la XIV Administración de Los Cabos, que concluyó en 2024, dejó pendientes temas clave para la ciudadanía, como agua, servicios públicos, movilidad, planeación urbana y espacios recreativos. Estos problemas, afirmó, deben ser atendidos por el nuevo gobierno.

“Ya se aprobó, pero ese Plan de Desarrollo Urbano tampoco va a ameritar verde (indicador) y les voy a decir por qué, porque no incluye todo el municipio. Sigue abarcando únicamente las zonas que abarcaban el plan anterior, no abarcaron toda la zona urbana y suburbana de San José del Cabo y Cabo San Lucas, simplemente actualizaron las mismas regiones que ya tenían, como por ejemplo, no incluyeron El Tezal, toda la parte de Migriño, no incluyeron aquí en San José del Cabo la parte de Cabo del Este, por mencionar algunas, no puede ser verde”, expresó la presidenta del Observatorio Ciudadano Integral de Los Cabos.