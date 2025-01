Es oficial: Justin Trudeau renuncia como primer ministro de Canadá

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, anunció la mañana de este lunes 6 de enero, que dejará su cargo tan pronto como el Partido Liberal designe a su sucesor.

Tras casi 10 años al frente del gobierno, Trudeau pone fin a su liderazgo en medio de una creciente presión política y señales de crisis dentro de su administración.

Justin Trudeau anuncia su dimisión como Primer Ministro de Canadá

El político, que un día fue elogiado y alabado por miles, hoy confirmó que permanecerá en el poder hasta que el partido elija a un nuevo líder, garantizando una transición ordenada en el gobierno.

“Tengo la intención de dimitir como líder del partido y como primer ministro después de que el partido seleccione a su próximo líder mediante un proceso competitivo y riguroso a nivel nacional”, manifestó Trudeau ante los medios de comunicación.

Se espera que el proceso para designar a su reemplazo genere un intenso debate dentro del Partido Liberal, en un contexto donde los retos políticos y económicos de Canadá siguen siendo prioritarios.

El medio local, Globe and Mail, aseguró que Justin ya atravesaba un difícil momento con los integrantes de su partido, por lo que habría tomado la decisión de renunciar antes de una reunión clave del caucus liberal.

Durante su anuncio este lunes, el político reconoció que no es la mejor opción para las siguientes elecciones: “Yo soy un combatiente y no me echo atrás ante una batalla, pero a mí siempre me han movido, antes que nada, mi amor por esta patria, al pueblo canadienses, siempre he antepuesto los mejores intereses de esta nación”, expresó.