Olimpia Coral llama a actualizar la Ley Olimpia en Baja California Sur

En el marco de los 16 días de activismo por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Olimpia Coral Melo ofreció una conferencia en La Paz, Baja California Sur, para sensibilizar sobre la violencia digital. La activista destacó la importancia de reformar la Ley Olimpia en el estado para que contemple imágenes o contenido generado con inteligencia artificial.

Actualmente, el Código Penal de Baja California Sur, en su artículo 183 Quáter, tipifica como delito de violación a la intimidad sexual la divulgación, distribución o solicitud de imágenes o contenido íntimo sin el consentimiento de la víctima. Sin embargo, Coral Melo señaló que es necesario actualizar las leyes para abordar los nuevos desafíos tecnológicos.

Olimpia hizo un llamado a reforzar la prevención a través de la educación de las juventudes. Asimismo, enfatizó que la responsabilidad recae en quienes distribuyen contenido sin autorización y no en las víctimas.

Decirles que lo virtual es real, que sí existe, que daña, que es tangible, que no pensemos que porque en la violencia digital no puedes tocar, no puedes tocar físicamente una persona, significa que no la estás realmente violentando, cuando ejerces violencia a través de los espacios digitales, que compartir, que difundir, que producir, fotografías, videos, audios de una persona sin su consentimiento es un delito”, dijo.