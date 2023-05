OMS sugiere estar preparados para la siguiente pandemia

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha pedido a los países apresurar el proceso para concretar la aprobación de un tratado internacional que les permitirá estar listos ante una nueva amenaza de talla mundial.

Este lunes se celebró en Ginebra, Suiza, la Asamblea Mundial de la Salud, en la cual Tedros advirtió a los países que deben participar activamente en la planeación de una estrategia para enfrentar la siguiente pandemia.

El director asegura que a pesar de que ya ha terminado la emergencia sanitaria por Covid-19, aún pueden surgir nuevas variantes que traigan consigo fuertes oleadas de contagio, y no descarta la posibilidad de que aparezca una nueva patología que sea aún más letal.

We need @WHO Member States to deliver the #PandemicAccord on time, as a generational commitment. The next pandemic will not wait for us. We must be ready. #WHA76https://t.co/IUMnYEtZH8 pic.twitter.com/KwwRbT8CIv

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 22, 2023