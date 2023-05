Abogado imputado de violación y secuestro presuntamente lideraba banda de extorsionadores: denunciante

Cuando el abogado Hiram Bladimir “N” fue detenido y encarcelado tras ser imputado de los delitos de violación y secuestro, salieron a la luz otras denuncias en su contra realizadas por supuestas personas afectadas por el defensor litigante.

El pasado 21 de mayo, 15 familiares de las víctimas se manifestaron afuera del Centro de Justicia Penal de San José del Cabo para exigir justicia y la vinculación a proceso del imputado que se mantiene en prisión preventiva en tanto se resuelve su situación jurídica.

Una de las víctimas de Hiram “N”, identificada como Elizabeth Moreno, encabezó el movimiento social buscando que se ejecute una sentencia para el abogado y la reparación del daño para las partes afectadas.

De acuerdo con el testimonio de la mujer, el sujeto supuestamente lidera una banda de personas que se ha encargado de estafar, amenazar y defraudar a decenas de comerciantes para obtener dinero a cambio de sus acciones, valiéndose de sus puestos profesionales e influencias con altos mandos de la política y organismos empresariales en Baja California Sur.

De acuerdo con la versión de la mujer, quien fuera gerente de un restaurante en La Paz, el 15 de enero de 2020, Hiram “N” tuvo un altercado con el dueño del negocio, a quien intentó chantajear con dinero y con una máquina para preparar café. Tras ver que el propietario del local no accedió, lo amenazó de muerte y lo mandó a golpear en venganza.

Israel “N” fue a dar al hospital luego de que dos hombres lo interceptaron afuera de su negocio para tundirlo a golpes. No conforme con lesionarlo, los delincuentes provocaron un incendio en las instalaciones del restaurante para que no siguiera operando en plena zona turística de la capital.

“El restaurante lo incendiaron los delincuentes de esta banda que opera en Baja California Sur, que se dedican a extorsionar, amenazar, amedrentar y pedir dinero a algunas personas de la ciudad y del mismo estado. Al nosotros negarnos a acceder a sus chantajes de retirar la denuncia y darles 300 mil pesos y una máquina de café del restaurante, accedieron a masacrarlo en horas del trabajo, en el trabajo, enfrente de mí, a golpearme y si no me meto lo matan. Horas después nos incendiaron el restaurante”.

Elizabeth también fue víctima de agresión física cuando intentó intervenir para detener la golpiza que le propinaron a su jefe. El restaurante sufrió severos daños en su infraestructura tras los efectos del fuego, y pese a las labores de extinción a cargo del cuerpo de bomberos municipal, poco se pudo rescatar. El negocio tuvo que cerrar indefinidamente luego del atentado.

Desde el pasado fin de semana, los grupos de manifestantes ejercen presión para que Hiram “N” sea sentenciado por sus actos. Después de encabezar las manifestaciones en edificios de justicia y en redes sociales, Elizabeth comenzó a recibir amenazas para que dejara de difundir públicamente los delitos que habría cometido el abogado.

“Me hablaron de dos teléfonos desconocidos, que le bajara de huevos, una que no sabía con quién me metía, eso fue una; dos, que si era una muerta de hambre que ellos me podían pagar 50 mil pesos para que cerrara mi Facebook y ya no dijera nada de nadie. Se trata de que el Ministerio Público y el abogado defensor de las victimas van a imputarle los cargos a Hiram “N”, y de ahí con los cargos y con todo el juez o la juez va a decidir si es no sujeto a proceso”.