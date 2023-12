OOMSAPAS de La Paz deja una fosa en la colonia 8 de Octubre

En la colonia 8 de octubre, en el municipio de La Paz, las y los vecinos denuncian que en la calle Constituyentes de 1975 entre Sierra San Pedro Mártir y Santa RIta hay una obra inconclusa del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMSAPAS) de La Paz.

Se trata de una fosa de 4 metros de ancho y largo que conecta a un registro de agua potable en el cual ya varios vehículos cayeron por ser una zona altamente transitada.

Teniendo cerca el Jardín de Niños Profr. Luis Rodríguez Chavez y la Parroquia San Juan Bautista a un costado además de tiendas de regalos, abarrotes y viviendas, los ciudadanos consideran que esto representa un riesgo.

Alma es trabajadora de una tienda cercana. Ella asegura que su negocio ha tenido bajas ventas porque el hueco se encuentra frente al local y los clientes no tienen dónde estacionarse.

“Aproximadamente dos meses desde el huracán y no han hecho por arreglar nada entre SAPA y creo que el municipio, no sé, se echan la bolita de que es la bronca de uno o de otro, pero sí ha sido un problema porque ha habido varios choques ya […] la Iglesia también se llena y todo, pero sí va a ser una problemática más grande, de hecho en mi negocio también me perjudicó por el estacionamiento, me estorba mucho”, señaló.

De manera anónima, otros vecinos agregaron que es muy peligroso ese socavón porque no se encuentra correctamente señalado. Ellos mismos han colocado ramas y escombro para evitar más accidentes.

“No sé por qué hicieron eso porque no había nada ahí, solo había un huequito así chiquito. Bueno como un bache, ya después llegaron unos muchachos trabajadores y se pusieron a hacer el hueco, pusieron una taza de baño como cono y así lo dejaron. Ya después volvieron a venir como a los días a revisar, estuvieron ahí e igual dejaron la taza de baño. Yo he visto accidentes accidentes, una vez se cayó un elotero por dar vuelta y se le salieron los elotes”.

“Cuando van caminando los muchachos los vehículo siguen su vía y los muchachos no pueden caminar por donde ellos deben de cruzar correctamente, entonces se tienen que salir a la calle y puede que provoque un accidente, que un carro llegue y después lo atropelle, se lo lleve de paso y es un problema porque es algo que debe estar ya pavimentado o tapado no sé. Desde que salieron las aguas así dejaron, rompieron piedras y ya no han hecho nada”.

“Me da miedo la gente que viene en la noche o en la madrugada que vienen muy recio, no se vayan a ir de pique allí porque es peligroso y ojalá que nos hagan el grandísimo favor de venir a tapar ese agujero, porque peligra mucho los carros, cualquier persona, por ejemplo nosotros los de la tercera edad a veces no vemos bien y podemos pisar mal ahí o a un lado”.

Las y los vecinos solicitaron a OOMSAPAS La Paz que concluya con los trabajos en la calle.

jb