Óscar Leggs denuncia amenazas y acusa persecución política en su contra

En una transmisión en redes sociales, el exalcalde de Los Cabos, Óscar Leggs Castro, se pronunció sobre el proceso legal que enfrenta por el delito de Abuso de Autoridad por Simulación, derivado de la firma de un contrato con una empresa de intermediación financiera durante su administración. En la misma causa también está implicado el ex tesorero municipal, José Martín “N”, quien enfrenta cargos relacionados con estos hechos.

Leggs Castro insistió en que no cometió ninguna irregularidad y que su actuación estuvo basada en acuerdos aprobados por el Cabildo. Afirmó que su caso responde a una persecución política y que confía en que la justicia prevalecerá. Además, reiteró su compromiso con la Cuarta Transformación y aseguró que seguirá participando activamente en la vida política del municipio.

El exalcalde Óscar Leggs Castro afirmó haber recibido amenazas tras sus señalamientos sobre presuntas irregularidades en la actual administración municipal. Aseguró que personas cercanas al gobierno le han advertido sobre posibles represalias, pero insistió en que no cederá ante la intimidación. También acusó al alcalde Christian Agúndez Gómez de enfocarse en buscar culpables en lugar de atender las necesidades del municipio.

“Les trunca su ambición que tienen de continuar sangrando al erario, porque tenemos pruebas suficientes de quienes hoy acusan; han sido los más corruptos que han existido en Baja California Sur. No nos vamos a detener por eso. “No hagas nada porque te pueden hacer esto” Así me lo han dicho los mismos alfiles, yo no les tengo miedo. Jamás les he tenido miedo. Empezando con el actual presidente municipal de Los Cabos, Christian Agúndez. No se ha dedicado a trabajar, se ha dedicado a echarle la culpa a Leggs”.