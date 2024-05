Óscar Leggs rechaza respaldo de Claudia Sheinbaum a Christian Agúndez

El alcalde con licencia de Los Cabos, Óscar Leggs Castro, reiteró su postura de no respaldar a Christian Agúndez como candidato a la alcaldía. Ante los medios de comunicación, Leggs afirmó ser parte del movimiento de la cuarta transformación (4T) liderado por Claudia Sheinbaum, en contraposición a lo que considera como cómplices que traicionan la voluntad de los ciudadanos cabeños.

“Somos parte del movimiento de la cuarta transformación; de la verdadera, la que encabeza Claudia Sheinbaum y nuestra senadora Lucía Trasviña. De ellos sí, de los traidores y de los que se apoderaron del partido de Morena en Los Cabos, jamás vamos a hacer cómplices de esa bola de traidores, estamos esperando la resolución del tribunal. Ellos no se dejan comprar como otros, como Rentería que no defendió la causa y hoy por hoy el partido está secuestrado en Los Cabos, no lo dice Óscar Leggs, lo dice el pueblo entero”.