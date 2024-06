Leggs niega crisis financiera en el ayuntamiento y acusa a algunos de sus delegados de crear tensión

El pasado 24 de junio, el delegado de Cabo San Lucas, Raymundo Zamora Ceseña, señaló que los problemas operativos en el municipio se deben a problemas financieros dentro de las arcas municipales.

Esto generó especulaciones en la población sobre si los recientes problemas de distribución de agua potable y recolección de basura se debían a lo mencionado por el delegado.

Ante esto y muy a su estilo irónico que caracteriza al alcalde Óscar Leggs Castro, respondió a través de una transmisión en vivo que el tema es meramente administrativo y nada tiene que ver por supuestos problemas económicos.

Leggs afirmó que algunos delegados estaban creando tensión dentro de la administración para sacar provecho de la situación. Explicó que los retrasos en varios trabajos se deben a la necesidad de seguir una serie de requisitos y documentación.

“Hay que decirlo bien claro y lejos de que se está enrareciendo el ambiente. Algunos representantes en nuestras delegaciones han mencionado un tema, no es así, no es un tema financiero el que nos aqueja en Los Cabos; es un tema administrativo para poder cerrar fuertes y bien. En cuanto se cumplan los requisitos para que se aplique, y se puedan cubrir los documentos que sean necesarios, se van a ir liberando los pagos. No se puede hacer de otra manera porque después viene el problema de la falta de algún documento y tengamos algún detalle en el cierre. No es financiero el tema, es administrativo.En la medida que se cumpla con los requerimientos, se ira liberando los pagos, eso debe quedar muy claro. Hay algunos que quieren sacar provecho de la situación.”