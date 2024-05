Óscar Leggs admite derrota en tribunales y reafirma que no respaldará a Christian Agúndez

En una transmisión en vivo por redes sociales, el alcalde Óscar Leggs Castro confirmó que no lograron revertir los fallos adversos de los tribunales respecto a la selección de candidatos por parte de Morena. Según mencionó, no pudieron demostrar la supuesta manipulación en el proceso.

Ante la incertidumbre sobre su futuro político, anunció que en los próximos días definirá sus acciones y a quién apoyará en las próximas elecciones. Estos detalles se harán públicos próximamente. Además, expresó que, a pesar de los contratiempos, no se dejarán doblegar y seguirán adelante.

“No pudimos que se repusieron los procesos amañados y comprados, eso es parte de la historia. Quedará escrito en la historia de quienes llegaron a apoderarse del partido en Los Cabos y Baja California Sur. Pero eso lo vamos a decidir en los próximos días hacia dónde nos vamos a ir. Ahorita en esta transmisión no puedo decir muchas cosas porque estaríamos combinando lo oficial con otras situaciones, pero en los próximos días estaremos anunciando que es lo que vamos a hacer y qué es lo que viene; no nos ha doblegado y no nos doblegaran jamás”.